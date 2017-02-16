Сегодня Белоярку ждут выборы спикера с непредсказуемым сценарием (ВИДЕО)

Публикации за 16.02.17

Сегодня дума Белоярского городского округа должна избрать нового председателя вместо Сергея Кузьмина, который недавно сложил полномочия по состоянию здоровья. Источники в муниципалитете сообщают: как будут развиваться события, предугадать не может никто.

Точно известно, что на вчерашний день насчитывалось шесть желающих. Это единоросс Евгений Казаков, близкие к городским властям самовыдвиженцы Сергей Платоненко, Андрей Воробьев и Алексей Бутаков, самовыдвиженец Игорь Полуяктов, которого, по данным агентства, поддерживает депутат заксо от КПРФ Вячеслав Вегнер, и депутат от Объединенной партии людей с ограниченной трудоспособностью (ОПЛОТ) Владислав Гилев, которого можно квалифицировать как независимого оппозиционера.

Интриги добавляет то, что даже «Единая Россия», которая обладает в думе большинством, не смогла вчера договориться о едином кандидате от партии. Как сообщил источник NDNews.ru, не исключено, что фракция сегодня соберется за час до заседания думы (оно назначено на 14:00), и «лишних» кандидатов убедят не выставляться. Само голосование по регламенту проходит в два тура, оба – тайные. Первое голосование – рейтинговое, в нем можно отдать голос сразу за нескольких кандидатов, во втором туре надо будет выбрать одного кандидата из двух или трех. Победитель должен будет набрать не менее двух третей голосов, то есть 14 из 20. По мнению собеседника агентства, такого рейтинга нет ни у одного из претендентов. Не исключено, что сегодня депутаты ограничатся только первым туром, а потом возьмут паузу для дальнейших переговоров.

Напомним, Белоярский округ является одним из самых проблемных муниципалитетов области. На всю страну прогремела история с модернизацией его энергосистемы, на которую было потрачено 240 млн рублей. Итогом этой программы стали четыре уголовных дела в отношении местных чиновников. Новую газовую котельную, которую не запустили, а разворовали – решили срыть от греха подальше, а на руинах стоявшей по соседству угольной опять же построили еще одну новую, но газ к ней так и не подвели. В итоге жителям пришлось топить дома дровами, притом что губернатор Евгений Куйвашев объявил регион «зоной инновационного уклада». Прокурор области неоднократно ставил перед губернатором вопрос об отставке главы Белоярки Павла Юдина, однако тот по-прежнему занимает свой пост. Местные депутаты объясняют это его близостью к скандально известному депутату заксо Илье Гаффнеру.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dm4nqMo3D8w&rel=0">Video</a> Пятилетка Куйвашева

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 16.02.17

Житель Нижнего Тагила пострадал, подобрав на улице куклу-бомбу. / Виновник «пьяного» ДТП, в котором погибла женщина-велосипедист, получил 4,5 года колонии. / 16 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»