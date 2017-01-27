Следующая неделя на Урале начнется с пикетов и митингов (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

Следующая неделя в Екатеринбурге начнется с протестов: на фоне анонсов губернатора Куйвашева о новом качестве жизни свердловчан самые незащищенные слои населения взывают о помощи.

Как стало известно NDNews.ru, в понедельник состоится акция протеста Партии пенсионеров против более чем двукратного повышения цены на льготный проездной. Пожилые люди соберутся на трамвайном кольце ВИЗа и совершат символическую «последнюю бесплатную поездку» от ВИЗа до площади Труда, где состоится пикет против лишения льготников права на свободное передвижение по городу.

Руководитель областного отделения РППС Дмитрий Сергин пояснил, почему следует говорить не о повышении цен на льготные проездные, а именно об отмене бесплатного проезда: «Раньше льготники получали компенсацию в размере 426 рублей в месяц, покупали льготный проездной и могли ездить безлимитно. То есть, по сути, ездили бесплатно. В этом году компенсация составляет 433 рубля, а льготный проездной подорожал до 1000 рублей. Мы хотим призвать городские и областные власти сесть за стол переговоров и найти решение. Надо либо чтобы льготный проездной стоил 400 рублей, либо чтобы компенсация была повышена до 1000 рублей».

Во вторник, 31 января, на площади Обороны состоится другая акция протеста – митинг партии «Справедливая Россия» против перехода на новую схему маршрутов общественного транспорта. «Эсеры» приглашают всех, кто считает, что сокращение числа маршрутов поставит крест на комфортном передвижении по городу.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что все перемены в транспортной сфере связаны с тем, что она находится в крайне тяжелой финансовой ситуации: Екатеринбург – чуть ли не единственный областной центр в стране, чей муниципальный транспорт не получает дотаций из регионального бюджета. По словам Ройзмана, «если губернатор испугается (негативных последствий реформы – прим.ред.), он должен сказать: «Хорошо-хорошо, регион будет субсидировать общественный транспорт Екатеринбурга».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

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