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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

Оперу «Пассажирка» Екатеринбургского театра впервые выпустили на DVD (ФОТО)

Оперу «Пассажирка» Екатеринбургского театра впервые выпустили на DVD (ФОТО)

Екатеринбургский театр оперы и балета выпускает на DVD свой спектакль – оперу Моисея Вайнберга «Пассажирка» про Освенцим. Запись делали на премьерных показах. Первые экземпляры диска получат участники форума, посвященного композитору, который пройдет в Москве. 19 февраля там покажут екатеринбургскую «Пассажирку».

Это первый DVD-диск со спектаклем, который записали в Екатеринбургском театре оперы и балета, – сообщили в пресс-службе.

Новый День: Оперу ''Пассажирка'' Екатеринбургского театра впервые выпустили на DVD (ФОТО)

«Театр осуществил видео и звукозапись премьерного спектакля в сентябре 2016 года и купил права на производство диска у правообладателей оперы «Пассажирка» издательства PEERMUSIC CLASSICAL (Гамбург, Германия), а непосредственно выпуском диска занимался польский партнер театра – Институт Адама Мицкевича, – рассказал директор театра Андрей Шишкин. – Это первая для нашего театра профессиональная запись спектакля на DVD, и для меня лично это настоящий прорыв. Опыт, который мы получили, мы обязательно будем использовать в будущем».

Новый День: Оперу ''Пассажирка'' Екатеринбургского театра впервые выпустили на DVD (ФОТО)

Общий тираж выпуска – 2,5 тысячи экземпляров, и, согласно условиям производителя, компании Dux Records (Варшава, Польша), две тысячи из них должны раздаваться бесплатно. Тысяча компакт-дисков будет передана Екатеринбургскому театру без права продажи. Планируется, что первыми их получат участники Международного форума, посвященного творчеству Моисея Вайнберга, в рамках которого состоится показ спектакля «Пассажирка» на сцене Большого театра 19 февраля.

Новый День: Оперу ''Пассажирка'' Екатеринбургского театра впервые выпустили на DVD (ФОТО)

Напомним, всероссийская премьера оперы «Пассажирка» состоялась в Екатеринбурге в сентябре 2016 года. Это первое сценическое воплощение произведения в России. Спектакль произвел настоящий фурор среди зрителей: равнодушным не остался никто. Работая над «Пассажиркой», постановочная группа постаралась максимально точно воспроизвести интерьеры Освенцима. Для этого создатели спектакля ездили в Аушвиц и изучали каждый камешек, а впоследствии перенесли все это на екатеринбургскую сцену.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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