Ради единственного показа оперы «Пассажирка» в Москве Екатеринбургский театр потратил 6,5 миллиона рублей

Публикации за 10.02.17

19 февраля оперу Екатеринбургского театра оперы и балета «Пассажирка» единственный раз покажут на сцене Большого театра в Москве. Показ обошелся бюджету культурного учреждения в 6,5 миллиона рублей: ради единственного выхода на сцену в столицу нужно перевезти 240 артистов, массивные декорации. Также специально ради показа в Большом из Сиэтла «вызвали» главного дирижера Оперного Оливера фон Дохнаньи.

16-19 февраля в Москве состоится Международный форум, посвященный творчеству композитора Моисея Вайнберга. В рамках форума 19 февраля на сцене Большого театра состоится единственный показ оперы «Пассажирка» постановки Екатеринбургского театра оперы и балета. В Москву екатеринбуржцев позвали еще за полгода до официальной премьеры оперы в театре – «Пассажирка» в сценическом виде была впервые поставлена в России, поэтому к тяжелой опере про Освенцим такое пристальное внимание.

Ради единственного показа «Пассажирки» в Москве Екатеринбургский театр потратил 6,5 миллиона рублей.

«Когда нестоличный театр приглашают показать спектакль на главной сцене страны – это исключительное событие. Гастроли «Пассажирки» в Москве обошлись нам в 6,5 млн рублей. Расходы на трансфер и проживание труппы в составе 240 человек, включая постановщиков спектакля, артистов основного и вспомогательного состава, музыкантов оркестра, взрослый и детский хор, целиком ложатся на плечи театра. Но мы идем на эти траты, понимая, что выступление в Большом театре чрезвычайно важно для реноме театра. Это признание заслуг театра, подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», – цитирует директора Андрея Шишкина пресс-служба Екатеринбургского оперного театра.

Принципиально важным для руководства было, чтобы за дирижерский пульт в Большом театре встал Оливер фон Дохнаньи – который сейчас является главным дирижером Екатеринбургского театра и работал над «Пассажиркой» с первого дня. Оливер сейчас находится в Сиэтле, где занимается постановкой оперы. Ради одного показа «Пассажирки» он совершит 16-часовой перелет до Москвы.

«Если все самолеты прилетят по расписанию, он успевает приехать 18 февраля за час до начала оркестровой репетиции. На случай непредвиденных обстоятельств у нас есть второй дирижер – Михаил Грановский, который также ведет спектакль «Пассажирка» в репертуаре театра. И все-таки для нас имеет принципиальное значение, что именно Оливер фон Дохнаньи будет руководить спектаклем в Москве. Это важно по двум причинам. Под его руководством были сыграны премьерные спектакли «Пассажирки» в сентябре 2016 года. Дохнаньи я считаю и одним из главных идеологов постановки: он первым рассказал мне об опере Вайнберга, ее успехе в Европе и буквально заразил идеей поставить ее на российской сцене», – пояснил директор Андрей Шишкин.

Как сообщает пресс-служба Оперного театра, все билеты на показ «Пассажирки» в Большом театре уже распроданы.

Напомним, всероссийская премьера оперы «Пассажирка» состоялась в Екатеринбурге в сентябре 2016 года. Это первое сценическое воплощение произведения в России. Спектакль произвел настоящий фурор среди зрителей: равнодушным не остался никто. Работая над «Пассажиркой», постановочная группа постаралась максимально точно воспроизвести интерьеры Освенцима. Для этого создатели спектакля ездили в Аушвиц и изучали каждый камешек, а впоследствии перенесли все это на екатеринбургскую сцену.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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