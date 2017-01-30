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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

Суд продлил арест фигуранту дела о ДТП в ХМАО, в котором погибли 12 человек

Суд продлил арест фигуранту дела о ДТП в ХМАО, в котором погибли 12 человек

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил меру пресечения одному из фигурантов резонансного дела по факту ДТП в ХМАО, в котором погибли 12 человек.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в уральскую столицу доставили Александра Сидорука – владельца автобуса, перевозившего команду юных гимнастов из нефтеюганской спортшколы «Сибиряк». Ему продлили срок содержания под стражей до 3 апреля. Об этом нашему агентству сообщили сегодня в судебной инстанции. Сегодня же в Екатеринбурге будет рассмотрен вопрос по мере пресечения еще двум фигурантам дела о ДТП – водителю автобуса Марату Зайнуллину и шоферу тягача «Вольво» Раилю Саитханову, который также попал в аварию. Итоги заседаний с их участием станут известны после 16.00.

Напомним, трагедия произошла на автодороге Ханты-Мансийск – Тюмень, где 4 декабря столкнулись автобус и два грузовика. В результате аварии погибли 12 человек, практически все – дети, которые возвращались с окружных соревнований по акробатике. По одной из версий, один из тягачей, перевозивший негабарит, зацепил на встречной полосе автобус. Спустя два дня суд санкционировал арест водителей автобуса и одного из грузовиков, а также представителя компании-перевозчика. Еще один фигурант дела – директор спортивной школы Ирина Тарасова –находится под домашним арестом

Марату Зайнуллину и Раилю Саитханову были предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). Как выяснилось позже, водитель тягача ранее был лишен прав за пьяную езду. В настоящее время материалы дела переданы для расследования в 4-е следственное управление СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге. Этим объясняется избрание меры пресечения фигурантам громкой «уголовки» в Ленинском районном суде уральской столицы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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