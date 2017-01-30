Водителя автобуса, арестованного за жуткое ДТП в ХМАО, этапируют в Екатеринбург

Публикации за 30.01.17

Одного из водителей – участников трагического ДТП на югорской трассе, перевозят в Екатеринбург. Ленинский райсуд рассмотрит продление ареста.

Как стало известно корреспонденту NDNews.ru, в Екатеринбург перевозят Марата Зайнуллина, водителя автобуса с детьми, попавшего в жуткое ДТП 4 декабря.

Ранее Зайнуллина отправили под арест до начала февраля. Так как после этого расследование передали в 4-е следственное управление СКР, ходатайство о продлении ареста будет рассматривать уже суд в Екатеринбурге, по месту дислокации следственного подразделения, в Ленинском районном суде.

Напомним, трагедия произошла на автодороге Ханты-Мансийск – Тюмень. В аварии погибли 12 человек, практически все – дети. На трассе столкнулись водитель тягача и автобус с детьми, по одной из версий, тягач, перевозивший негабарит, зацепил на встречке автобус. Спустя два дня суд санкционировал арест водителей автобуса и одного из грузовиков, а также представителя компании-перевозчика.

Марату Зайнуллину, а также водителю грузового тягача Раилю Саитханову были предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). Как выяснилось позже, водитель тягача ранее был лишен прав за пьяную езду.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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