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Екатеринбург

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Публикации за 31.01.17

«Автомобилист» – все? Екатеринбургскому хоккейному клубу осталось шесть матчей в «регулярке»

«Автомобилист» – все? Екатеринбургскому хоккейному клубу осталось шесть матчей в «регулярке»

Хоккейный клуб «Автомобилист» вернулся с выездной серии игр. Теперь подопечным Владимира Крикунова предстоят шесть «домашек» подряд. Они же станут последними в регулярном чемпионате этого сезона. После – плей-офф. Но шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина у екатеринбургской команды в этом году крайне малы.

В трех последних выездных матчах в этом сезоне (речь пока о регулярном чемпионате) «Автомобилист» набрал пять очков – в одной одержал безоговорочную победу, в двух смог простоять в овертайме, впрочем, обе проигранных встречи были с тем соперником, которого надо было обыгрывать во что бы то ни стало. Сейчас подопечным Владимира Крикунова не хватает семи очков до последней строчки зоны плей-офф – там пока расположился «Адмирал», ближе всего к дальневосточному клубу «Сибирь», потом «Нефтехимик». Так что шансов у екатеринбуржцев мало – команда проведет еще шесть встреч, столько же игр предстоит новосибирцам и владивостокцам, а нижнекамцам – пять. «Автомобилист» должен проявить настоящее мастерство – и стабильно побеждать в оставшихся матчах, а его соперники по турнирной таблице должны, напротив, испытывать невероятное невезение, чтобы команда из Свердловской области все-таки попала в плей-офф.

Такой расклад вызывает долю здорового скепсиса. Официальный сайт КХЛ назвал матч 28 января с рижским «Динамо» роковым для «Автомобилиста». «Чтобы оставаться в гонке за возможность попасть в плей-офф, «Автомобилисту» в этот вечер нужно было брать три очка в Риге. После игры в столице Латвии подопечные Владимира Крикунова вернутся домой, где и проведут весь февраль, продолжая борьбу за продолжение сезона и ожидая ошибок от прямых конкурентов», – справедливо гласит обзор Континентальной хоккейной лиги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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