Главврач РГБ: умерший в нашей больнице ребенок болел с августа

Публикации за 31.01.17

Резонансный случай со смертью семимесячного ребенка в ревдинской горбольнице стал сегодня предметом обсуждения на заседании правительства Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, увидев среди докладчиков главврача РГБ Евгения Овсянникова, губернатор Евгений Куйвашев потребовал досконально разобраться в причинах трагедии.

Медик на это ответил, что ребенка доставили в Ревду из другого города 3 января в крайне тяжелом состоянии. «Ребенок болел еще с августа и нуждался в протезировании всех жизненно важных органов», – заявил он.

Напомним, вчера в Ревде по факту смерти в больнице 7-месячного мальчика возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, процессуальное решение принято по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). По данным следствия, ребенок был доставлен в реанимационное отделение городской больницы 3 января из больницы Первоуральска. Врачи диагностировали заболевание, длившееся продолжительный период времени. Медики боролись за жизнь малыша, но 21 января он умер.

СКР назначил ряд судебных экспертиз, направленных, в том числе, на установление точной причины смерти мальчика. Также следователям предстоит выяснить, есть ли связь между действиями врачей и смертью ребенка.

Екатеринбург, Ревда, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Ревда. Другие новости 31.01.17

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