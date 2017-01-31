В Екатеринбурге загорелся Дворец спорта

Публикации за 31.01.17

В эти минуты экстренные службы стянуты к екатеринбургскому Дворцу спорта на улице Большакова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по сообщениям очевидцев, в здании произошел пожар. Предположительно, очаг возгорания находится в помещениях фитнес-клуба, расположенных под трибунами. В ГУ МЧС России по Свердловской области подтверждают факт поступившего тревожного сообщения, более подробная информация сейчас уточняется. Горожане отмечают, что к Дворцу спорта подъехали не менее 10 пожарных машин, а также кареты скорой помощи.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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