Хоккея не будет? На пожаре в КРК «Уралец» пострадали трибуны (ФОТО)

Публикации за 31.01.17

В Екатеринбурге горит КРК «Уралец». Изначально прошла информация, что возгорание началось в сауне фитнес-клуба, расположенного в этом здании, однако теперь сообщается, что во время пожара пострадали и трибуны ледовой арены, где уже завтра должен пройти домашний матч ХК «Автомобилист».

Как сообщили NDNews.ru в КРК «Уралец», в огне могли пострадать трибуны сектора Л – того, что находится непосредственного за воротами. Сейчас всех сотрудников организаций, которые работают в здании, эвакуировали. В том числе – пресс-службу ХК «Автомобилист», поэтому сложно сказать на данный момент, сильно ли пострадали зрительские трибуны ледовой арены и есть ли необходимость переноса завтрашнего матча.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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