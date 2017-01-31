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Екатеринбург

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Публикации за 31.01.17

Хоккея не будет? На пожаре в КРК «Уралец» пострадали трибуны (ФОТО)

Хоккея не будет? На пожаре в КРК «Уралец» пострадали трибуны (ФОТО)

В Екатеринбурге горит КРК «Уралец». Изначально прошла информация, что возгорание началось в сауне фитнес-клуба, расположенного в этом здании, однако теперь сообщается, что во время пожара пострадали и трибуны ледовой арены, где уже завтра должен пройти домашний матч ХК «Автомобилист».

Как сообщили NDNews.ru в КРК «Уралец», в огне могли пострадать трибуны сектора Л – того, что находится непосредственного за воротами. Сейчас всех сотрудников организаций, которые работают в здании, эвакуировали. В том числе – пресс-службу ХК «Автомобилист», поэтому сложно сказать на данный момент, сильно ли пострадали зрительские трибуны ледовой арены и есть ли необходимость переноса завтрашнего матча.

Новый День: Хоккея не будет? На пожаре в КРК ''Уралец'' пострадали трибуны (ФОТО)
Новый День: Хоккея не будет? На пожаре в КРК ''Уралец'' пострадали трибуны (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

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