NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 31.01.17

Что будет с Ройзманом? / Читатели NDNews.ru выбрали нового губернатора Свердловской области

Что будет с Ройзманом? Читатели NDNews.ru выбрали нового губернатора Свердловской области

Два с половиной месяца назад редакция NDNews.ru в Екатеринбурге открыла голосование на тему того, кто из потенциальных кандидатов в губернаторы Свердловской области имеет больше всего шансов на получение должности. Результат опроса – довольно удивительный, но таково мнение наших читателей и посетителей сайта.

Результаты .

Лидером голосования стал Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга и председатель гордумы. Он набрал 24,68%. И политическое сообщество стало серьезнее обсуждать возможность участия экс-наркоборца в губернаторских выборах.

Ему тут же припомнили прошлогодние заявления времен войны между городом и областью о том, что если Евгений Куйвашев выдвинет свою кандидатуру на новый срок, то в выборах губернатора будет принимать участие и сам Ройзман. Словно подтверждая предположения о своем возможном участи в предстоящих выборах, мэр действительно стал вести себя более активно и, говорят, даже постригся, постепенно меняя образ рубахи-парня на более деловой.

Вместе с тем, сейчас говорят и о возможностях Ройзмана баллотироваться в президенты страны в 2018 году. Версия пришла с подачи политтехнолога Станислава Белковского и была широко растиражирована в прессе.

Впрочем, пока неизвестно, что будет делать Евгений Ройзман, но на вопрос «Как дела?» он неизменно отвечает «Пока не посадили».

Редакция NDNews.ru предлагает своим читателям принять участие в еще одном опросе и высказать свои предположения относительно дальнейшей судьбы екатеринбургского мэра.

Варианты ответов:

Станет губернатором

Останется мэром

Будет баллотироваться в президенты

Отправится сидеть

Его судьба меня не волнует.

Проголосовать можно .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

Площадь пожара в КРК «Уралец» превысила 100 квадратных метров. / Забастовку водителей Сысерти спровоцировали местные власти – прокуратура. Ведомство назвало основания для возбуждения уголовного дела. / Должники получат первые в этом году «красные квитанции» на оплату коммунальных услуг.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter