Что будет с Ройзманом? / Читатели NDNews.ru выбрали нового губернатора Свердловской области

Публикации за 31.01.17

Два с половиной месяца назад редакция NDNews.ru в Екатеринбурге открыла голосование на тему того, кто из потенциальных кандидатов в губернаторы Свердловской области имеет больше всего шансов на получение должности. Результат опроса – довольно удивительный, но таково мнение наших читателей и посетителей сайта.

Результаты можно посмотреть здесь.

Лидером голосования стал Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга и председатель гордумы. Он набрал 24,68%. И политическое сообщество стало серьезнее обсуждать возможность участия экс-наркоборца в губернаторских выборах.

Ему тут же припомнили прошлогодние заявления времен войны между городом и областью о том, что если Евгений Куйвашев выдвинет свою кандидатуру на новый срок, то в выборах губернатора будет принимать участие и сам Ройзман. Словно подтверждая предположения о своем возможном участи в предстоящих выборах, мэр действительно стал вести себя более активно и, говорят, даже постригся, постепенно меняя образ рубахи-парня на более деловой.

Вместе с тем, сейчас говорят и о возможностях Ройзмана баллотироваться в президенты страны в 2018 году. Версия пришла с подачи политтехнолога Станислава Белковского и была широко растиражирована в прессе.

Впрочем, пока неизвестно, что будет делать Евгений Ройзман, но на вопрос «Как дела?» он неизменно отвечает «Пока не посадили».

Редакция NDNews.ru предлагает своим читателям принять участие в еще одном опросе и высказать свои предположения относительно дальнейшей судьбы екатеринбургского мэра.

Варианты ответов:

Станет губернатором

Останется мэром

Будет баллотироваться в президенты

Отправится сидеть

Его судьба меня не волнует.

Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

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