Орбитальный терроризм. Ученые-астрономы рассказали об угрозе 21 века (ВИДЕО)

Публикации за 31.01.17

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Ученые-астрономы поведали о потенциальной угрозе человечеству – орбитальном терроризме.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом рассказал Борис Шустов, научный руководитель института астрономии РАН. Речь идет о проблеме космического мусора и так называемом эффекте Кесслера (назван по имени консультанта NASA Дональда Кесслера) – о ситуации, когда чрезмерное загрязнение орбиты космическим мусором, остающимся после запусков, приведет к невозможности запуска космических аппаратов. Дело в том, что использованные разгонные блоки и спутники перемещаются вокруг Земли со скоростью около восьми километров в секунду – это в десять раз быстрее, чем скорость пули. По словам Шустова, МКС ежегодно совершает ряд маневров, чтобы избежать возможного столкновения. При этом иногда экипажу приходится надевать скафандры, поскольку столкновение кажется весьма вероятным.

При этом фактором, который может приблизить эффект Кесслера, называют орбитальный терроризм, который пока возможен только при поддержке одной из крупных военных держав – таких как США, Великобритания, Франция или Китай. Дело в том, что использование современных зенитно-ракетных комплексов (таких, например, как российский С-400) против отживших спутников приводит к неконтролируемому появлению на орбите сотен осколков, которые приблизят наступление конца космической эры. В качестве примера Шустов называет китайские инциденты, когда ПВО НОАК сбивала свои спутники в 2007-м и 2012-м годах. Тогда действительно был зафиксирован рост количества космического мусора на орбите.

То есть попадание даже не самых современных средств ПВО в руки террористов может привести к крайне негативным последствиям, затруднив доступ в космос. Добавим, что на данный момент наступление конца космической эпохи предсказывают в период от двадцати до пятидесяти лет. Но ученые сходятся во мнении, что эту проблему придется решать в этом столетии.

Подробности на видео.

п.Коуровка, Максим Бородин, Семен Саливанчук

п.Коуровка. Другие новости 31.01.17

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