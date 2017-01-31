Назначена дата приговора бизнесмену, который заработал 56 млн на школьных обедах

Публикации за 31.01.17

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга подошел к концу процесс по делу бизнесмена Дмитрия Зеленцова, обвиняемого в растрате более 56,3 млн рублей муниципального комбината питания «Аленушка».

«Судья Анна Иванова удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится 20 февраля в 11.00 в зале № 508», – сообщили сегодня NDNews.ru в судебной инстанции. Уголовное преследование коммерсанта Зеленцова, считавшегося одним из членов команды экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, началось в 2014 году, когда ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудило дело по факту хищения средств муниципального предприятия «Комбинат питания «Аленушка»». С ноября 2011 по август 2013 года Дмитрий Зеленцов управлял компанией «Урал-Кейтеринг» и параллельно работал заместителем директора ЕМУП «Столовая №6». Предприятие, ныне реорганизованное, обслуживало многомиллионные муниципальные контракты по обеспечению горячими обедами школьников большого числа учебных заведений и детсадов Екатеринбурга.

По версии следствия, комбинат «Аленушка» заключал договоры о поставке продуктов с детскими учреждениями и получал дотации из городского бюджета. При этом поставки осуществлялись не в полном объеме, а прибыль комбината выводилась по фиктивным сделкам через контрагентов, среди которых было ООО «Урал-Кейтеринг». Несмотря на то что, по документам в столовые школ осуществлялись 100% поставки продуктов, фактически завозилось на 20% меньше. Нехватку маскировали, разбавляя котлеты хлебом и т.д. Только на махинациях с «Аленушкой» аферистам удалось получить незаконную прибыль на сумму более 56 млн рублей.

Сразу после возбуждения уголовного дела Дмитрий Зеленцов покинул страну. В ноябре 2015 года он был объявлен в международный розыск, через год был задержан в Болгарии и экстрадирован в Россию.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=s7uSQNTVGD4&rel=0">Video</a> Судят бизнесмена

Екатеринбург, Игнат Бакин

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