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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в гордуму

Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в гордуму

Избирательная комиссия Екатеринбурга приняла решения о регистрации еще четверых кандидатов на дополнительных выборах депутатов гордумы.

По одномандатному избирательному округу № 8 были зарегистрированы единоросс Михаил Смоляков и либерал-демократ Григорий Вихарев. По одномандатному округу № 14 – либерал-демократ Евгений Кеосьян и коммунист Евгений Старокожев, выдвинутый областным отделением КПРФ.

Указанные кандидаты являются представителями «парламентских» партий, в связи с чем были освобождены от сбора подписей в поддержку своего выдвижения.

Кроме того, кандидатов по Кировскому округу Святослава Штукина (КПРФ) и Павла Андреева (СР), а два претендента-самовыдвиженца еще не предоставили подписи избирателей.

В Орджоникидзевском округе на рассмотрении находятся документы «эсера» Юрия Оносова и единоросса Владимира Стругова. Три самовыдвиженца, как и в Кировском округе, необходимые документы все еще не представили. Напомним, срок предоставления документов истекает сегодня в 18:00.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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