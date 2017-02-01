Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в гордуму

Публикации за 01.02.17

Избирательная комиссия Екатеринбурга приняла решения о регистрации еще четверых кандидатов на дополнительных выборах депутатов гордумы.

По одномандатному избирательному округу № 8 были зарегистрированы единоросс Михаил Смоляков и либерал-демократ Григорий Вихарев. По одномандатному округу № 14 – либерал-демократ Евгений Кеосьян и коммунист Евгений Старокожев, выдвинутый областным отделением КПРФ.

Указанные кандидаты являются представителями «парламентских» партий, в связи с чем были освобождены от сбора подписей в поддержку своего выдвижения.

Кроме того, на рассмотрении находятся документы кандидатов по Кировскому округу Святослава Штукина (КПРФ) и Павла Андреева (СР), а два претендента-самовыдвиженца еще не предоставили подписи избирателей.

В Орджоникидзевском округе на рассмотрении находятся документы «эсера» Юрия Оносова и единоросса Владимира Стругова. Три самовыдвиженца, как и в Кировском округе, необходимые документы все еще не представили. Напомним, срок предоставления документов истекает сегодня в 18:00.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

Перед стартом записи детей в школу администрация Екатеринбурга обновила привязку домов. / Назначена дата приговора бизнесмену, который заработал 56 млн на школьных обедах. / «Влепили выговор и сказали, чтобы я сделала выводы». Администрация Ирбита грозит репрессиями многодетной матери за обращение в СМИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»