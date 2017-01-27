На депутатские места в гордуме Екатеринбурга претендует 16 кандидатов: бизнесмены, общественники и неудачники прошлых выборов

Публикации за 27.01.17

Избирательная комиссия Екатеринбурга завершила прием документов на участие в довыборах депутатов городской думы. Всего в избирком поступили заявления от 16 претендентов, передает корреспондент NDNews.ru.

По Кировскому избирательному округу выдвинулось 7 человек. «Единую Россию» представляет гендиректор ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков. От КПРФ выдвинут председатель правления ТСЖ «Опалиха» Святослав Штукин (в прошлом году на выборах в заксо он фигурировал в партийном списке «Родины»). Кандидатом «Справедливой России» стал директор торгового предприятия ООО «Ханд-Групп» Павел Андреев. У него тоже есть опыт избирательной кампании – в 2016 году баллотировался в думу Белоярского округа. Выдвиженцем ЛДПР заявлен исполнительный директор ООО УЖК «Радомир-Инвест» Григорий Вихарев. От Российской партии пенсионеров за справедливость выступает юрист Александр Кислых, бывший помощник экс-депутата заксо Георгия Перского. Также в Кировском округе есть два самовыдвиженца – это житель Каменска-Уральского, председатель совета региональной общественной организации «Центр содействия политике президента по противодействию коррупции» Сергей Чистяков и сотрудник ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства» Владимир Горбачев.

По Орджоникидзевскому округу №14 конкуренция будет несколько выше, здесь на одно депутатское место претендует 9 человек. От «Единой России» выдвинут Владимир Стругов, помощник депутата заксо Игоря Володина. Кандидатом коммунистов стал директор «Расчетного центра УЖК ЖКО-Екатеринбург» Евгений Старокожев. От «Справедливой России» баллотируется доцент УрГЮУ и избранный депутат гордумы Ревды Юрий Оносов. Любопытно, что местом жительства в его документах указан Нижний Новгород.

Партия ЛДПР выдвинула бизнесмена Евгения Кеосьяна. От РППС выступает Светлана Семенова, директор АНО «Центр гражданских социально-политических проектов в области культуры, искусства и образования «XXI век». На осенних выборах она баллотировалась в областной парламент по Дзержинскому округу Нижнего Тагила.

Партию «Защитники Отечества» представляет Дмитрий Кириллов, он является президентом фонда возрождение уральской культуры «Наследие Урала». Экологическую партию «Зеленых» на выборах представит Альберт Хуснутдинов. Про него известно, что он баллотировался в свердловское заксобрание осенью 2016 года от Алапаевска и набрал наименьшее число голосов.

Кроме того, на этот округ заявились два самовыдвиженца – это бизнесмен Владимир Смирнов и временно безработный Денис Порядин. Последний кандидат на своей странице в соцсети указывает, что он политолог. Также известно, что в прошлом году он обращался в прокуратуру с требованием провести проверку в Центре фотографии «Март», где в октябре был показан фильм о Джоке Стёрджесе – фотографе, чья фотовыставка была с большим скандалом закрыта в Москве.

Как рассказал NDNews.ru председатель горизбиркома Илья Захаров, самовыдвиженцам и кандидатам от партий «Зеленые» и «Защитники Отечества» для регистрации требуется собрать подписи избирателей. Минимальное количество подписей для Кировского округа составляет 300 штук, для Орджоникидзевского – 312. На сегодняшний день подписные листы в избирком предоставил только самовыдвиженец Владимир Смирнов, их подлинность проверяют члены комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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