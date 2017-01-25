Партия «Зеленых» выдвинула кандидата на довыборы в Екатеринбурге

Публикации за 25.01.17

Избирком Екатеринбурга заверил список кандидатов от политической партии «Зеленые» на довыборы в городскую думу, которые состоятся 19 марта. Изначально «Зеленые» предлагали двух претендентов, но после внутренних переговоров был выбран только один – Альберт Хуснутдинов. Он подал документы на выдвижение по одномандатному округу №14. Теперь кандидату предстоит собрать необходимое количество подписей и не позднее 18 часов 1 февраля представить пакет документов для регистрации, сообщили NDNews.ru в горизбиркоме.

Известно, что Альберт Хуснутдинов участвовал в выборах депутатов Свердловского заксобрания в 2016 году. Он баллотировался в областной парламент по Алапаевскому округу. В своей предвыборной программе ратовал за бережное отношение к природным ресурсам, выступал против объединения и закрытия районных больниц и призывал бороться с коррупцией и бездействием власти. По итогам областной избирательной кампании он набрал 734 голоса, показав наименьший результат в Алапаевске.

Напомним, на довыборы в Екатеринбургскую гордуму заявились кандидаты от КПРФ, «Справедливой России», двух Партий пенсионеров и 7 самовыдвиженцев. «Единая Россия» определится с кандидатами в ближайшее время по итогам праймериз.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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