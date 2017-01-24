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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

КПРФ и «эсеры» определились с кандидатами на довыборах в гордуму

КПРФ и «эсеры» определились с кандидатами на довыборах в гордуму

Основные политические партии определились со своими кандидатами на довыборы в Екатеринбургскую думу по двум одномандатным округам.

Как сообщили в горизбиркоме, вчера состоялись мероприятия по выдвижению в отделениях трех политических партий – КПРФ, СР и Партии пенсионеров России.

Так, КПРФ намерена выдвинуть по округу № 8 председателя правления ТСЖ «Опалиха» Святослава Штукина (в прошлом году на выборах в заксо он фигурировал в партийном списке «Родины») и гендиректора УЖК ЖКО-Екатеринбург Евгения Старокожева по округу № 14. Напомним, в марте он , но потом его кандидатуру аннулировали «за использование символики другой партии». В итоге он баллотировался в заксо от КПРФ по Орджоникидзевскому одномандатному округу. СРО СР решило выдвинуть бизнесмена Павла Андреева по округу № 8 (осенью он баллотировался в думу Белоярского ГО) и избранного депутата гордумы Ревды Юрия Оносова.

Партия пенсионеров России вновь выдвигает лидера «Трезвой России» Валерия Мелехина, который на нескольких прошлых выборах «Вот снова власть избрал народ! Но что-то лучше не живет: В карманах множатся лишь дыры, Кругом удавы и вампиры…». Отметим, что ППР – уже вторая партия пенсионеров, которая заявилась на довыборы, . По Кировскому избирательному округу № 8 РППС решила выдвинуть юриста Александра Кислых, по Орджоникидзевскому – Светлану Семенову, которая во время выборов в заксо баллотировалась по Дзержинскому округу Нижнего Тагила.

Пока остаются неизвестными лишь имена кандидатов от «Единой России». В настоящее время партия власти проводит процедуру праймериз, итоги которой станут известны 25 января. Число участников праймериз достигло 11.

, сами довыборы состоятся 19 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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