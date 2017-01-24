КПРФ и «эсеры» определились с кандидатами на довыборах в гордуму

Публикации за 24.01.17

Основные политические партии определились со своими кандидатами на довыборы в Екатеринбургскую думу по двум одномандатным округам.

Как сообщили в горизбиркоме, вчера состоялись мероприятия по выдвижению в отделениях трех политических партий – КПРФ, СР и Партии пенсионеров России.

Так, КПРФ намерена выдвинуть по округу № 8 председателя правления ТСЖ «Опалиха» Святослава Штукина (в прошлом году на выборах в заксо он фигурировал в партийном списке «Родины») и гендиректора УЖК ЖКО-Екатеринбург Евгения Старокожева по округу № 14. Напомним, в марте он зарегистрировался на праймериз ЕР, но потом его кандидатуру аннулировали «за использование символики другой партии». В итоге он баллотировался в заксо от КПРФ по Орджоникидзевскому одномандатному округу. СРО СР решило выдвинуть бизнесмена Павла Андреева по округу № 8 (осенью он баллотировался в думу Белоярского ГО) и избранного депутата гордумы Ревды Юрия Оносова.

Партия пенсионеров России вновь выдвигает лидера «Трезвой России» Валерия Мелехина, который на нескольких прошлых выборах запомнился роликом с собственным стихотворением: «Вот снова власть избрал народ! Но что-то лучше не живет: В карманах множатся лишь дыры, Кругом удавы и вампиры…». Отметим, что ППР – уже вторая партия пенсионеров, которая заявилась на довыборы, первой стала Российская партия пенсионеров – за справедливость. По Кировскому избирательному округу № 8 РППС решила выдвинуть юриста Александра Кислых, по Орджоникидзевскому – Светлану Семенову, которая во время выборов в заксо баллотировалась по Дзержинскому округу Нижнего Тагила.

Пока остаются неизвестными лишь имена кандидатов от «Единой России». В настоящее время партия власти проводит процедуру праймериз, итоги которой станут известны 25 января. Число участников праймериз достигло 11.

Выдвижение кандидатов продолжится до 18 часов 27 января, сами довыборы состоятся 19 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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