На довыборы в Екатеринбургскую гордуму заявился общественник из Березовского (ФОТО)

Публикации за 11.01.17

В горизибрком Екатеринбурга подал уведомление о своем выдвижении на довыборы в гордуму по Кировскому округу № 8 еще один самовыдвиженец – председатель Свердловской региональной общественной организации развития семьи «Будущее в детях» Дмитрий Смирнов.

Как указано на странице общественника в соцсети, он родился в 1977 году, закончил Уральскую академию госслужбы. Примечательно, что проживает Смирнов не в Екатеринбурге, а в Березовском, где в 2016 году баллотировался в местную думу.

Напомним, ранее о своем выдвижении уведомил еще один самовыдвиженец – Денис Порядин, но он намерен участвовать в выборах в Орджоникидзевском округе № 14.

А первой политической партией, которая выдвинула своих кандидатов на мартовские довыборы в гордуму Екатеринбурга, стала Партия пенсионеров за справедливость.

По Кировскому избирательному округу № 8 решено выдвинуть юриста Александра Кислых, по Орджоникидзевскому – Светлану Семенову, которая во время выборов в заксо баллотировалась по Дзержинскому округу Нижнего Тагила. Кроме того, как рассказал председатель горизбиркома Илья Захаров, заседание правления по выдвижению кандидатов провела Межрегиональная общественная организация защиты прав граждан «Патриоты Отечества». Общественники решили выдвинуть в гордуму председателя правления организации, ветерана боевых действий Владимира Мажуко. Он уже баллотировался в гордуму в 2013 году, но не преуспел.

Фото со страницы Дмитрия Смирнова в «Фейсбуке»

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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