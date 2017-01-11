NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.01.17

На довыборы в Екатеринбургскую гордуму заявился общественник из Березовского (ФОТО)

На довыборы в Екатеринбургскую гордуму заявился общественник из Березовского (ФОТО)

В горизибрком Екатеринбурга подал уведомление о своем выдвижении на довыборы в гордуму по Кировскому округу № 8 еще один самовыдвиженец – председатель Свердловской региональной общественной организации развития семьи «Будущее в детях» Дмитрий Смирнов.

Новый День: На довыборы в Екатеринбургскую гордуму заявился общественник из Березовского (ФОТО)

Как указано на странице общественника в соцсети, он родился в 1977 году, закончил Уральскую академию госслужбы. Примечательно, что проживает Смирнов не в Екатеринбурге, а в Березовском, где в 2016 году баллотировался в местную думу.

Новый День: На довыборы в Екатеринбургскую гордуму заявился общественник из Березовского (ФОТО)

Напомним, ранее о своем выдвижении уведомил еще один самовыдвиженец – Денис Порядин, но он намерен участвовать в выборах в Орджоникидзевском округе № 14.

А первой политической партией, которая выдвинула своих кандидатов на мартовские довыборы в гордуму Екатеринбурга, .

По Кировскому избирательному округу № 8 решено выдвинуть юриста Александра Кислых, по Орджоникидзевскому – Светлану Семенову, которая во время выборов в заксо баллотировалась по Дзержинскому округу Нижнего Тагила. Кроме того, как рассказал председатель горизбиркома Илья Захаров, заседание правления по выдвижению кандидатов провела Межрегиональная общественная организация защиты прав граждан «Патриоты Отечества». Общественники решили выдвинуть в гордуму председателя правления организации, ветерана боевых действий Владимира Мажуко. Он уже баллотировался в гордуму в 2013 году, но не преуспел.

Фото со страницы Дмитрия Смирнова в «Фейсбуке»

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

Из центра соцпомощи в Екатеринбурге сбежал подросток (ФОТО). / Часть Красноуральска осталась без света из-за аварии на химзаводе. / 11 января в Свердловской области ожидаются следующие события.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter