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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

Прокуратура передала в ФСБ материалы о закупке квартир главой Сысерти Карамышевым у жены (ДОКУМЕНТЫ)

Прокуратура передала в ФСБ материалы о закупке квартир главой Сысерти Карамышевым у жены (ДОКУМЕНТЫ)

Прокуратура закончила проверку закупки Сысертским городским округом квартир у супруги главы Светланы Карамышевой.

Как передает корреспондент NDNews.ru, местные депутаты отправили в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой проверить законность закупки. По окончании проверки сотрудники прокуратуры сделали вывод: закупки 11 квартир не нарушили законодательство о контрактной системе. Вместе с тем «Указанные обстоятельства подрывают авторитет органов государственной власти, создают условия для коррупциогенных проявлений и злоупотреблений со стороны должностных лиц». Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, соответствующие материалы были направлены в УФСБ по Свердловской области для проведения мероприятий в рамках предоставленной компетенции.

Ранее NDNews.ru проводил о подозрительной закупке Сысертским городским округом квартир, которые находились под фактическим контролем супруги главы Светланы Карамышевой. Закупки производились для переселения 11 семей из ветхого жилья в п. Октябрьский. Муниципальные контракты были заключены по максимальной цене – при этом незадолго до проведения закупок Александр Карамышев подписал постановление, позволяющее повышать цену закупки в соответствии с рыночными ценами на жилье.

Новый День: Прокуратура передала в ФСБ материалы о закупке квартир главой Сысерти Карамышевым у жены (ДОКУМЕНТЫ)

Новый День: Прокуратура передала в ФСБ материалы о закупке квартир главой Сысерти Карамышевым у жены (ДОКУМЕНТЫ)

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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