Силовики вплотную приблизились к старым тайнам экс-главы Сысерти: прошел обыск

Председатель думы Сысерти, бывший глава этого города Александр Карамышев оказался в сложном положении: похоже, силовые органы вплотную подошли к раскрытию некоторых неблаговидных дел экс-главы.

Как сообщила сегодня рано утром газета veved.ru, в полшестого утра в коттедж Карамышева нагрянули с обыском сотрудники Следственного комитета и ФСБ. В пресс-службе УФСБ посоветовали обратиться с этим вопросом в СУ СК, а в самом СУ СК пока ситуацию комментировать отказываются. Но, судя по всему, все основания для беспокойства у Карамышева есть. Дозвониться до него пока не удалось.

Депутат Сысертской думы, редактор местной газеты «Маяк» Ирина Летемина рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что буквально вчера ее вызвал следователь, чтобы расспросить, что ей известно по поводу закупки Сысертским городским округом (в бытность Карамышева мэром) квартир для расселения трущоб у супруги главы – Светланы Карамышевой. По данным Летеминой, следователи в последнее время беседовали на эту тему и с другими депутатами.

Напомним, еще в декабре 2016 года «Новый День» проводил расследование о подозрительной закупке Сысертским городским округом квартир, которые находились под фактическим контролем супруги главы Светланы Карамышевой. Закупки производились для переселения 11 семей из ветхого жилья в п. Октябрьский. Муниципальные контракты были заключены по максимальной цене – при этом незадолго до проведения закупок Александр Карамышев подписал постановление, позволяющее повышать цену закупки в соответствии с рыночными ценами на жилье.

Глава Сысерти закупает квартиры у жены

Узнав об этой схеме, депутаты местной думы отправили в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой проверить законность закупки. По окончании проверки в феврале 2017 года сотрудники прокуратуры сделали вывод: закупки 11 квартир не нарушили законодательство о контрактной системе. Вместе с тем в письме говорилось: «Указанные обстоятельства подрывают авторитет органов государственной власти, создают условия для коррупциогенных проявлений и злоупотреблений со стороны должностных лиц». Все собранные материалы были тогда же направлены в УФСБ по Свердловской области для проведения мероприятий в рамках предоставленной компетенции. Однако на протяжении практически двух лет история с квартирами несколько позабылась, а Карамышев перешел с поста мэра на пост председателя думы.

Сысерть, служба информации

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