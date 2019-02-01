Экс-главу Сысерти «сливают» – его хотят исключить из ЕР за уголовку

Свердловское отделение «Единой России» собирается вывести из своих рядов председателя думы Сысерти, бывшего главу города Александра Карамышева. Повод – информация о готовящемся в отношении него уголовном деле. «Новый День» уже писал, что в коттедже Карамышева сегодня утром прошли обыски.

«По результатам проверки возможно рассмотрение на ближайшем заседании президиума регионального политсовета вопроса о приостановлении членства Александра Карамышева в партии «Единая Россия», – сообщили в пресс-службе местного отделения ЕР, отметив, что такие меры предусмотрены уставом партии.

Интерес силовиков к Карамышеву может быть связан с закупками администрацией городского округа в бытность спикера думы мэром. В частности, следователи усмотрели нарушение в том, что он закупал квартиры для расселения трущоб у своей супруги Светланы. Еще в декабре 2016 года «Новый День» проводил расследование о подозрительной закупке Сысертским городским округом квартир, которые находились под фактическим контролем супруги главы Светланы Карамышевой. Закупки производились для переселения 11 семей из ветхого жилья в п. Октябрьском. Муниципальные контракты были заключены по максимальной цене – при этом незадолго до проведения закупок Александр Карамышев подписал постановление, позволяющее повышать цену закупки в соответствии с рыночными ценами на жилье.

Екатеринбург, Елена Сычева

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