«Опасно для жизни»: автодорогу на подъезде к станции Колюткино, где с рельсов сошли вагоны, перекрыли (ФОТО)

Публикации за 02.02.17

Работники железной дороги перекрыли подъездную автодорогу к станции Колюткино, где сегодня ночью сошли с рельсов семь вагонов с углем. По словам охранников, гражданских людей не разрешено пускать, поскольку это опасно для жизни. Как передает корреспондент NDNews.ru, на ближайшем переезде образовался автомобильный затор.

Как ранее писало наше агентство, ЧП на Свердловской железной дороге случилось сегодня ночью в 01:13 местного времени. На станции Колюткино (Белоярский ГО) сошли с рельсов семь вагонов с углем грузового поезда, который следовал по маршруту Каменск-Уральский – Екатеринбург. В региональном МЧС сообщали, что пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

Однако, как передает корреспондент NDNews.ru, сейчас никого из гражданских не пускают на станцию Колюткино. На автодороге дежурят представители РЖД, которые сообщили, что находиться на станции опасно для жизни. По их словам, сейчас начнутся работы по подъему вагонов.

Из-за перекрытия автодороги, ведущей на станцию, на подъезде скопились машины. На ближайшем ж/д переезде образовались пробки.

Напомним, в связи с происшествием на 52 минуты был задержан пассажирский поезд №89 сообщением Петропавловск – Москва.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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