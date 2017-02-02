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Екатеринбург

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Публикации за 02.02.17

Семь вагонов с углем сошли с рельсов на СвЖД (ФОТО)

Семь вагонов с углем сошли с рельсов на СвЖД (ФОТО)

ЧП на Свердловской железной дороге: сегодня ночью в 01:13 местного времени на станции Колюткино (Белоярский ГО) произошел сход семи вагонов грузового поезда с углем. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. В связи с происшествием на 52 минуты был задержан пассажирский поезд №89 сообщением Петропавловск – Москва, сообщает пресс-служба СвЖД.

Новый День: Семь вагонов с топливом сошли с рельсов на СвЖД(ФОТО)

В пресс-службе ГУ МЧС добавляют, что грузовой состав следовал по маршруту «Каменск-Уральский – Екатеринбург». На месте происшествия работают два восстановительных поезда. На СвЖД образована оперативная комиссия по расследованию причин произошедшего, на месте происшествия действует оперативная группа МЧС.

Новый День: Семь вагонов с топливом сошли с рельсов на СвЖД(ФОТО)

Белоярский, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Белоярский, Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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