Семь вагонов с углем сошли с рельсов на СвЖД (ФОТО)

Публикации за 02.02.17

ЧП на Свердловской железной дороге: сегодня ночью в 01:13 местного времени на станции Колюткино (Белоярский ГО) произошел сход семи вагонов грузового поезда с углем. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. В связи с происшествием на 52 минуты был задержан пассажирский поезд №89 сообщением Петропавловск – Москва, сообщает пресс-служба СвЖД.

В пресс-службе ГУ МЧС добавляют, что грузовой состав следовал по маршруту «Каменск-Уральский – Екатеринбург». На месте происшествия работают два восстановительных поезда. На СвЖД образована оперативная комиссия по расследованию причин произошедшего, на месте происшествия действует оперативная группа МЧС.

Белоярский, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Белоярский, Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

«Автомобилист» отдаляется от плей-офф (ФОТО). / «Мало кто знает, но при рождении родители дали мне другое имя», – Наина Ельцина презентовала свои мемуары (ФОТО, ВИДЕО). / В екатеринбургском соцучреждении 16-летняя воспитанница избила воспитательницу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»