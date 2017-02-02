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Публикации за 02.02.17

Вагоны с углем в Белоярке повредили 100 метров ж/д полотна – СК ведет проверку
Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Вагоны с углем в Белоярке повредили 100 метров ж/д полотна – СК ведет проверку

Следственный комитет начал проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ЧП случилось сегодня вначале второго часа ночи. На станции Колюткино (Белоярский ГО) сошли с рельсов семь хвостовых вагонов с углем грузового поезда, который следовал по маршруту Каменск-Уральский – Екатеринбург. К счастью, никто из людей не пострадал. В связи с происшествием почти на час был задержан пассажирский поезд №89 сообщением Петропавловск – Москва. Сейчас район места аварии оцеплен, представители РЖД перекрыли автодорогу к станции Колюткино в целях безопасности.

В пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР сообщают, что по факту сегодняшнего ЧП начата доследственная проверка. «В результате инцидента угрозы экологической безопасности не возникло, груз не просыпался, так как вагоны не опрокинулись. Вместе с тем, повреждено около 100 метров железнодорожного полотна. Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также причины, послужившие сходу вагонов. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», – отмечают в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») ч.1 ст. 263.1 УК РФ («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах»).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

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