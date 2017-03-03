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Публикации за 03.03.17

В Каменске-Уральском сошли с рельсов 8 вагонов с углем

В Каменске-Уральском сошли с рельсов 8 вагонов с углем

На Среднем Урале проводится проверка по факту схода грузовых вагонов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, ЧП случилось сегодня около 15:00 на железнодорожной станции «Кунавино» под Каменском-Уральским. С рельсов сошли 8 вагонов с углем. «По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы окружающей среде нет. На место происшествия направлены 2 восстановительных поезда СвЖД, к месту аварии следует оперативная группа МЧС. Возможны задержки в движении поездов, решается вопрос о направлении поездов в обход через станцию «Богданович», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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