Очередной скандал с федеральным чиновником в Екатеринбурге: журналистов не пустили на брифинг с Виталием Мутко (ВИДЕО)

Публикации за 03.02.17

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Визит в Екатеринбург российского вице-премьера Виталия Мутко закончился скандалом. Охрана резиденции губернатора Свердловской области не пустила екатеринбургских журналистов на заключительную пресс-конференцию федерального чиновника и главы региона, передает корреспондент NDNews.ru.

Стоит отметить, что брифинг с Виталием Мутко, приехавшим инспектировать готовность к ЧМ-2018, был назначен на 17.30, аккредитация прессы проводилась за день до мероприятия. Однако пришедших к 17.15 журналистов на входе в резиденцию не пропустили. Представители ДИП заявили, что пресс-конференция началась «чуть-чуть раньше» запланированного времени без объяснения причин.

В итоге, Виталию Мутко не смогли задать вопросы большинство екатеринбургских информагентств. Также в зал не пропустили корреспондента федерального телеканала Russia Today. При этом журналистов «Первого канала», которые также подошли после начала пресс-конференции, охрана беспрепятственно пропустила.

Добавим, что предыдущий визит федерального чиновника в рамках инспекции готовности Екатеринбурга к ЧМ-2018 полгода назад также завершился нелицеприятной историей. Департамент информполитики губернатора тогда сурово секвестировал список уральских СМИ для пресс-конференции с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым. На встречу по большей части допустили только операторов. Непосредственно перед брифингом помощник Шувалова провел инструктаж прессы для того, чтобы отсечь неудобные вопросы о личном благосостоянии госслужащего.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fiyiNUlZpUI&rel=0">Video</a> Помощник Шувалова инструктирует прессу

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

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