Поветкин отрицает прием допинга – он рискует миллионами долларов

Публикации за 09.02.17

Боксера Александра Поветкина, которого обвиняют в употреблении запрещенных препаратов, могут наказать на 4,5 млн долларов – столько просит сторона спортсмена, бой с которым не состоялся из-за положительных допинг-проб российского спортсмена.

В федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк рассматривается дело Александра Поветкина, с иском в адрес него обратился американский боксер Деонтей Уайлдер, с которым отечественный спортсмен должен был встретиться в мае прошлого года в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC. Однако за несколько дней до боя в крови Поветкина нашли мельдоний, встреча была отменена. Теперь Уайлдер пытается взыскать 4,5 млн долларов с несостоявшегося противника. Сторона Поветкина также подала иск, но уже на более крупную сумму – 34,5 млн долларов (т.к., по мнению истцов, был нанесен ущерб репутации российского боксера).

Поветкин в суде рассказал, что не принимал допинг. Мельдоний он, по его словам, действительно употреблял, но в то время, когда препарат еще не был запрещен, в начале сентября 2015 года, когда тренировался в горах Казахстана. Такую рекомендацию спортсмену выдал врач Максим Красавин, который подтвердил свое назначение в суде. По словам Поветкина, как только мельдоний запретили, он тут же перестал его принимать. Защита апеллирует к тому, что следы препарата могут долгое время оставаться в организме, из-за этого допинг-проба перед майским поединком дала положительный результат.

Напомним, что история с мельдонием только положила начало допинговым скандалам вокруг Поветкина. В декабре 2016-го был сорван бой с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге. В крови российского боксера был найден куда более серьезный препарат – остарин, из-за чего противник Поветкина отказался с ним драться.

Как известно, остарин поднимает силовые показатели и выносливость, плюс помогает «подсушиться» и повышает настроение. Кроме того, он проходит клинические испытания как лекарство от мышечной дистрофии. При первых испытаниях выяснилось, что он понижает уровень мужского гормона тестостерона. Сообщалось также, что при употреблении остарина может развиваться усталость, возможны анемия, тошнота и диарея.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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