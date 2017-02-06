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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

Поветкина исключили из WBC за допинг

Поветкина исключили из WBC за допинг

Российский боец Александр Поветкин исключен из рейтинга WBC за употребление допинга – это вскрылось накануне поединка в Екатеринбурге за титул чемпиона WBC. В итоге рейтинговый бой был отменен, а в отношении Поветкина началось расследование.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, Александр Поветкин должен был встретиться с канадским бойцом Бермейном Стиверном 17 декабря. Однако за несколько часов до поединка выяснилось, что в крови Поветкина нашли остарин. WBC тут же снял с боя статус титульного. Впрочем почти сразу же Стиверн заявил, что не будет выходить на ринг против российского бойца, который принял допинг, даже в товарищеском формате. С поразительной скоростью организаторы из «РМК боксинг промоушн» нашли канадцу замену – 35-летнего француза Йоханна Дюопа. Это дало повод для слухов, что сценарий был заранее известен организаторам, но они не захотели лишиться прибыли от продажи билетов.

После скандала в отношении Поветкина было начато расследование – вскрытие одной допинг-пробы показало, что он все же чист, другой – позднее – что он принимал-таки остарин. На основании этого WBC исключила бойца из своих рядов. Такие жесткие меры связаны с тем, что в 2016 году Поветкина поймали на мельдонии, но оправдали с условием: если в течение года боксер проваливает хоть один допинг-тест, то его дисквалифицируют и лишат всех званий.

Интересно, что организаторы поединка, ставшего поворотным в судьбе Александра Поветкина, при всей скандальности встречи, получили за него награды – промоутеру Алексею Титову вручили премию «Звезда бокса» в номинации «Открытие года».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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