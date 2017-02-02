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Екатеринбург

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Публикации за 02.02.17

В пробе «Б» боксера Александра Поветкина нашли допинг

В пробе «Б» боксера Александра Поветкина нашли допинг

Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Об этом сегодня сообщают сразу несколько источников.

Как передает корреспондент NDNews.ru, из-за обнаруженного в крови российского спортсмена остарина, выявленного в первой допинг-пробе, с канадским боксером Бермейном Стиверном. Вместо него в соперники Поветкину назначили француза Жоанна Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде поединка 17 декабря в «Екатеринбург-Экспо». На днях Поветкин завоевал в Москве премию «Звезда бокса» в номинации «Нокаут года» за этот бой в Екатеринбурге.

Сегодня стало известно, что и во второй допинг-пробе найден остарин, пишет ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена Алексея Карпенко. Других подробностей старший партнер компании Forward Legal, представляющий интерес боксера, раскрывать не стал. Известно лишь, что вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе. В свою очередь руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что остарин обнаружен в «минимальной концентрации». При этом он уточнил в своем твиттере: «В пробе «Б» Поветкина в американской лаборатории подтвердили остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в Лозанне, чистые».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

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