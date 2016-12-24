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Публикации за 24.12.16

Допинг-скандал с Поветкиным: «Будем выгрызать свои права» / Новая проба оказалась отрицательной

Допинг-скандал с Поветкиным: «Будем выгрызать свои права» Новая проба оказалась отрицательной

В 2017 году состоится «большой суд», связанный с новыми обстоятельствами дела российского боксера Александра Поветкина, подозреваемого в употреблении допинга. Судебное разбирательство анонсировал глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы боксера.

«Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», – цитирует Р-Спорт заявление Рябинского.

Накануне вечером стало известно, что новая допинг-проба Поветкина не показала наличия запрещенных веществ. Рябинский в твиттере сообщил: «Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг от 13 декабря. Все чисто, допинга нет. 15 ноября проба – чисто, 6 декабря – 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря – чисто! Что опять за хрень? Все, как было с мельдонием». До этого Поветкин требовал вскрытия допинг-пробы Б, он и его команда заявили, что готовы пройти проверку на полиграфе (детекторе лжи) в деле о допинге.

Бой «русского витязя» с канадцем Бермейном Стиверном должен был состояться в прошлую субботу. Но перед встречей выяснилось, что в крови Поветкина нашли запрещенный препарат остарин. Стиверн от боя отказался, и сразу же улетел из Екатеринбурга. Организаторы объяснили, что предполагали такой исход и выставили против Поветкина замену – французского бойца Йоанна Дюпуа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде. Однако бой утратил статус титульного. Поветкину теперь грозит пожизненная дисквалификация, заявили в WADA. Сам спортсмен и его представители неоднократно заявляли, что он не употребляет запрещенных веществ.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 23.12.16

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