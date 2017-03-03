Поветкина отстранили на неопределенный срок и оштрафовали на четверть миллиона долларов

Публикации за 03.03.17

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил на неопределенный срок провалившего допинг-тест российского боксера Александра Поветкина. Также Поветкин оштрафован на 250 тысяч долларов, сообщается на сайте WBC и в его официальном твиттере. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) разработает конкретный протокол тестирования Поветкина за его собственный счет

37-летний Поветкин имеет право только через год подать заявку на восстановление членства в WBC. Если все его допинг-пробы окажутся «чистыми», WBC рассмотрит возможность снятия дисквалификации, но бокер должен будет сдавать пробы в рамках индивидуального протокола.

Также WBC дал Поветкину возможность представить «дополнительные доказательства» относительно его положительной допинг-пробы на остарин.

Скандал начался 21 мая прошлого года. На этот день был назначен бой Поветкина против Дионтея Уайлдера за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Но поединок был отложен из-за следов запрещенного мельдония в допинг-пробе россиянина.

WBC все же разрешил Поветкину выступать, констатировав, что в допинг-пробах россиянина было зафиксировано низкое содержание мельдония, поскольку он не принимал запрещенный препарат после вступление ограничений в силу 1 января 2016 года.

Промоутер Поветкина Андрей Рябинский подал иск о защите чести и достоинства на Уайлдера с требованием выплатить 34,5 млн долларов. Американцы подали свой иск в связи с несостоявшимся поединком. Суд все еще идет. В ходе слушаний Поветкин заявил, что принимал мельдоний в начале сентября 2015 года во время тренировок в Казахстане по рекомендации врача. Он подчеркивал, что не употреблял мельдоний после внесения его с 1 января 2016 в список запрещенных препаратов. Однако первый этап судебного разбирательства завершился в пользу американца.

17 декабря 2016 года в Екатеринбурге должен был пройти бой россиянина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Но за несколько часов до поединка бой был отменен из-за положительного допинг-теста Поветкина на остарин. Стиверн отказался боксировать. С поразительной скоростью организаторы из «РМК боксинг промоушн» нашли канадцу замену – 35-летнего француза Йоханна Дюопа. Это дало повод для слухов, что сценарий был заранее известен организаторам, но они не захотели лишиться прибыли от продажи билетов.

В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что допинг-проба Б Поветкина на остарин также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой». В итоге Поветкин был исключен из рейтингов WBC.

Интересно, что организаторы поединка, ставшего поворотным в судьбе Александра Поветкина, при всей скандальности встречи, получили за него награды – промоутеру Алексею Титову вручили премию «Звезда бокса» в номинации «Открытие года».

Москва, Зоя Березина

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