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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

На екатеринбургском вокзале начинается реконструкция: билеты просят покупать на улице

На екатеринбургском вокзале начинается реконструкция: билеты просят покупать на улице

В здании екатеринбургского вокзала начинается реконструкция. Часть пригородных касс из-за этого временно перенесут так, что покупать билеты придется на улице.

«С 11 февраля пригородные кассы, расположенные в западном крыле здания вокзала (тоннель №1), закрываются на реконструкцию. В связи с этим, дополнительно открываются две пригородные кассы (под восточной аркой, где ранее располагалась справочная служба вокзала). Пассажиры смогут, не заходя в здание вокзала, приобрести проездные документы на пригородные поезда. Также, до восьми окон увеличивается количество работающих касс в пригородном зале (в восточном крыле вокзала)», – рассказали в пресс-службе СПК. Общее количество касс останется тем же, кроме того, билеты можно купить в терминалах самообслуживания и через приложение. Но железнодорожники просят пассажиров предусмотреть не менее 10 минут на покупку билета и выход на платформы к пригородным поездам.

Напомним, к ЧМ-2018 здание вокзала должны реконструировать. Перечень работ весьма внушительный – более 2,5 тысяч пунктов. Среди прочего подрядчик должен будет разобрать здание кафе, переложить гранитные плиты на тротуаре, обустроить новый спуск на привокзальную площадь, обновить и укрепить кровлю вокзала, оштукатурить стены, обновить покраску фасада и т.д. работы затрагивают и коммуникации – водопровод, канализацию, вентиляцию, системы отопления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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