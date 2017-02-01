Вокзал Екатеринбурга обновят к ЧМ-2018 за 157 миллионов

Публикации за 01.02.17

РЖД отремонтирует железнодорожный вокзал в Екатеринбурге к мундиалю. Соответствующий лот стоимостью в 157 млн рублей появился на сайте госзакупок.

Работы по модернизации вокзального комплекса в Екатеринбурге будут проводится за счет РЖД, максимальная стоимость контракта – 157 млн 396 тысяч рублей. Перечень работ весьма внушительный – более 2,5 тысяч пунктов. Среди прочего подрядчик должен будет разобрать здание кафе, переложить гранитные плиты на тротуаре, обустроить новый спуск на привокзальную площадь, обновить и укрепить кровлю вокзала, оштукатурить стены, обновить покраску фасада и т.д. работы затрагивают и коммуникации – водопровод, канализацию, вентиляцию, системы отопления. На вокзале появятся новые люстры, прописаны работы с лифтовыми блоками, кассовые терминалы с функцией оплаты и менее глобальные замены: поручни, диспенсеры, пеленальный столик, кресла. У здания вокзала появятся три пункта досмотра.

Заявки принимаются до 8 февраля, 12 февраля будет выбран исполнитель. Все работы должны быть выполнены до конца этого года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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