Екатеринбургский вокзал обнесли забором с двумя будками досмотра

Площадь перед железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге полностью огородили забором. Попасть внутрь вокзала можно только через досмотровые павильоны – их всего два.

В СвЖД рассказали о том, как идет масштабная реконструкция вокзала. С конца декабря на территорию вокзала в тестовом режиме будут пускать через специальные пункты досмотра в двух павильонах, еще один такой пункт находится в западном крыле здания (со стороны станции метро «Уральская»). Сейчас в новых помещениях вовсю идёт ремонт, через стекла видно, что там ещё пусто. Поэтому людей через них не прогоняют, все заходят через открытые ворота, их трое. После окончания внутренней отделки в павильонах начнется монтаж досмотрового оборудования: интроскопов, многозонных металлодетекторов, датчиков радиационного контроля, современной системы видеонаблюдения.

Добавим, до этого попасть в здание вокзала можно было, пройдя через металлические рамки, их установили несколько лет назад. Рамки пищали практически на каждого входившего, но никаких тотальных досмотров не было. Некоторое время назад на вокзале появилась лента, куда просили поставить вещи – практически как в аэропорту. Всех проходивших через рамку просили убрать телефоны, металлические предметы из карманов. Впрочем, «забывчивых», опять же, никто не досматривал.

На вокзале появились такие установки, пока не понятно, для чего они предназначены

Здание вокзала реконструируют к ЧМ-2018. Перечень работ весьма внушительный – более 2,5 тысяч пунктов. Среди прочего подрядчик должен будет разобрать здание кафе, переложить гранитные плиты на тротуаре, обустроить новый спуск на привокзальную площадь, обновить и укрепить кровлю вокзала, оштукатурить стены, обновить покраску фасада и т.д. Работы затрагивают и коммуникации – водопровод, канализацию, вентиляцию, системы отопления.

Екатеринбург, служба информации

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