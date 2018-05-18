На вокзале Екатеринбурга будут досматривать выходящих из поездов

Вокзал Екатеринбурга продолжают готовить к ЧМ-2018. В ближайшие дни заработает система досмотра для сошедших с поездов.

С 22 мая на вокзале начнут действовать новые правила досмотра. Будет организован входной контроль пассажиров, приехавших на поездах, рамки поставят при входе в здание вокзала. Причем досматривать будут именно тех, кто пойдет на вокзал, пройти к автобусам можно будет свободно. «Для свободного пропуска прибывших пассажиров на территорию города (т.е. минуя зоны досмотра) будут организованы дополнительные выходы с первой платформы на улицу Вокзальная (к станции метро «Уральская» и Северному автовокзалу) и на привокзальную площадь к остановкам общественного транспорта», – уточнили в пресс-службе СвЖД. Эти изменения вводятся в рамках мер безопасности к ЧМ-2018, но продолжат действовать и после мундиаля.

Напомним, досмотр тех, кто идет на поезд, в Екатеринбурге заработал еще зимой. Люди, прежде чем попасть в здание вокзала (а иного выхода к поездам нет) проходят через рамки в досмотровых павильонах на привокзальной площади или в досмотровой зоне в западном крыле здания (со стороны станции метро «Уральская»).

Екатеринбург, служба информации

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