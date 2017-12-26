Новые пункты досмотра на екатеринбургском вокзале ограничат движение пешеходов (СХЕМА)

С четверга, 28 декабря, изменяется схема прохода пешеходов в районе вокзала Екатеринбург-Пассажирский.

Как сообщили в пресс-центре СвЖД, чтобы от станции метро «Уральская» попасть на привокзальную площадь, а также к остановкам общественного транспорта, надо будет пройти по Невьянскому переулку, а затем повернуть налево на улицу Челюскинцев (см. схему ниже). Сквозной проход по улице Вокзальной (вдоль здания вокзала Екатеринбург) будет возможен только с прохождением досмотра багажа и ручной клади.

Проход на территорию вокзального комплекса Екатеринбурга будет возможен только через два досмотровых павильона на привокзальной площади и досмотровую зону в западном крыле здания (вход со стороны станции метро «Уральская»).

В пункте досмотра все пассажиры будут проходить через многозонные металлодетекторы (рамки). Досмотр багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов). Выход с территории вокзального комплекса – свободный (для этого в периметровом ограждении предусмотрены калитки).

В каждом пункте пропуска размещено несколько досмотровых комплексов, которые рассчитаны на одновременный пропуск значительного числа пассажиров. Однако процедура досмотра занимает определенное время (особенно в «часы пик»). СвЖД рекомендует гражданам учитывать это при планировании поездок.

Екатеринбург, служба информации

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