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Екатеринбург

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Публикации за 13.02.17

Организаторы назвали дату «Майской прогулки – 2017»

Организаторы назвали дату «Майской прогулки – 2017»

Майская прогулка в этом году состоится 21 мая. На этот раз участникам предлагают пройтись от УрФУ через гору Лиственную, страусиную ферму и к окрестностям технопарка «Университетский». Более подробно о маршрутах организаторы расскажут позже.

«Друзья! Сообщаем вам, что традиционная, 34-я «Майская прогулка – 2017» состоится 21 мая! В этом году старт и финиш «Майской прогулки» – от главного корпуса УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19). Маршруты будут проходить по северным и восточным окрестностям города Екатеринбурга. Предполагается посещение «страусиной фермы» (Мистер Фишер), горы Лиственная, окрестностей технопарка «Университетский». Традиционно запланировано три маршрута, их протяженность уточняется», – сообщили организаторы ежегодной прогулки на официальном сайте. Электронная регистрация должна быть запущена в ближайшее время. Велосипедные маршруты отменяются – участники на двухколесном транспорте к «Майской прогулке» допущены не будут. Впрочем, велопокатушки еще с прошлого года отделили от пешеходного мероприятия.

Год назад «Майская прогулка» установила рекорд – участниками стали 10 тысяч 700 человек. Тогда стартовали от ДИВСа на дистанции в 17, 35 и 50 км. Еще около 10 тысяч человек вышли на велопрогулку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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