Знаменитый уральский хоккеист Павел Дацюк в третий раз стал отцом

Публикации за 13.02.17

В семье самого известного свердловского хоккеиста Павла Дацюка отмечают пополнение – в воскресенье супруга нападающего родила сына. Родители назвали мальчика Павлом. Об этом сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба СКА, где сейчас играет Дацюк.

«Хоккейный клуб СКА поздравляет Павла и Марию с этим радостным событием и желает их семье счастья и гармонии», – говорится в сообщении. Для пары это второй ребенок – Павел и Мария растят дочь Василису, которая родилась в 2014 году. Также у Дацюка есть дочь Елизавета от первого брака.

Павел Дацюк является самым именитым воспитанником свердловской хоккейной школы. Спортсмен дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе американского клуба «Детройт Ред Уингз», за который он выступал с 2001 по 2016 год. В январе 38-летний форвард был включен в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. С 2016 года хоккеист выступает за СКА, но не раз говорил в интервью, что хотел бы закончить спортивную карьеру в родном «Автомобилисте».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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