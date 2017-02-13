Екатеринбургский штаб Навального возглавит человек «не из тусовки»

Публикации за 13.02.17

В конце февраля в Екатеринбурге откроется региональный штаб оппозиционера Алексея Навального, который планирует принять участия в президентских выборах 2018 года. Сегодня стало известно, что координатором штаба станет мало кому известный предприниматель Виктор Бармин.

Один из ближайших соратников Навального, бывший депутат гордумы Леонид Волков, заявил, что они и не ставили себе целью поставить на эту должность кого-то известного. «Они все (патриоты, – прим. ред.), очевидно, ждали, что координатором штаба в одном из ключевых городов России будет какой-то видный политический персонаж, на которого они обрушат свою благородную ярость. А мы нашли, отобрали и назначили просто толкового менеджера наших политических взглядов… Мы ищем (и находим) людей, которые в режиме 24/7 будут организовывать агитацию, работу волонтеров, подготовку наблюдателей и прочие многочисленные процессы», – написал Волков на своей странице в соцсети.

Напомним, на прошлой неделе Ленинский районный суд города Кирова вновь приговорил Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно по делу о растрате имущества госпредприятия «Кировлес». Политик со свой стороны в очередной раз не признал приговор законным и заявил о своем намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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