Навальный снова получил пять лет условно / Оппозиционер не отказался от намерения стать президентом РФ в 2018 году

Публикации за 08.02.17

Ленинский районный суд города Кирова вновь приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно по делу о растрате имущества госпредприятия «Кировлес». Политик со свой стороны в очередной раз не признал приговор законным и заявил о своем намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.

Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, суд вновь признал Навального и экс-главу «Вятской лесной компании» Петра Офицерова виновными по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 статьи 160 («Организация растраты чужого имущества в особо крупном размере») и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст, 160 УК РФ («Пособничество в растрате чужого имущества в особо крупном размере».

«Навального признать виновным, 5 лет условно. Офицерову 4 года условно. И штраф 500 тысяч рублей, который оплачен после первого суда», – сообщила Ярмыш в микроблоге.

Как уточняет РИА «Новости», условное наказание для Навального истечет через 1,5 года, в августе 2018-го, учитывая то время, которое он был под условным наказанием до отмены приговора.

Сам Навальный в последнем слове сказал, что считает дело сфабрикованным и намерен снова добиваться отмены обвинительного приговора. «Этот приговор мы не признаем, и он будет отменен. В соответствии с Конституцией, я могу участвовать в выборах», – заявил Навальный.

Вместе с тем оппозиционер сообщил, что планирует обратиться в Комитет министров Совета Европы, поскольку российские власти не исполнили решение Страсбургского суда, который нашел нарушения в его деле.

Напомним, Верховный суд РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор Ленинского суда от 18 июля 2013 года в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова, которые были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение суда апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Юристы оппозиционера Ольга Михайлова и Иван Жданов ранее заявили, что оппозиционер сможет выдвигаться на должность президента РФ при условии, что по делу «Кировлеса» он не будет отправлен в колонию.

Стоит отметить, что у Навального есть и второй условный срок – 3,5 года по делу о хищениях у «Ив Роше».

Москва, Мария Вяткина

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