Виновен: Навальный не дождется оправдания по делу «Кировлеса» / Решение суда закрывает ему возможность баллотироваться на пост президента РФ

Публикации за 08.02.17

Сегодня Ленинский районный суд города Кирова повторно признал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и бывшего руководителя «Вятской лесной компании» Петра Офицерова виновными в организации растраты имущества госпредприятия «Кировлес» в особо крупном размере. Суд считает их вину доказанной, сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Навальный организовал совершение преступления. Навальный действовал из корыстных побуждений в качестве организатора преступления совместно со своим знакомым Офицеровым, привлеченным в качестве пособника», – заявил судья Алексей Втюрин во время оглашения приговора, передает РИА «Новости».

Ранее гособвинение в ходе прений сторон просило суд приговорить Навального за растрату имущества к 5 годам лишения свободы условно, Офицерова – к 4 годам. Обоим подсудимым сторона обвинения также попросила назначить штраф. В свою очередь, их защита настаивала на вынесении оправдательного приговора на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который установил – что действия подсудимых не отличимы от обычной коммерции.

Навальный в последнем слове сказал, что не виновен, дело считает сфабрикованным и намерен добиваться отмены обвинительного приговора в Европейском суде по правам человека и Верховном суде РФ.

Навальному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере), Офицеров же обвиняется в пособничестве организации растраты.

Комментируя решение суда, в своем микроблоге Навальный отметил, что первые страницы приговора дословно повторяют первый приговор по этому делу, отмененный после нарушений, которые в нем нашел Европейский суд по правам человека.

Как сообщал «Новый День», 16 ноября прошлого года Верховный суд РФ в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского суда от 18 июля 2013 года, в соответствии с которым они были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение суда апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Еще до завершения слушаний по пересмотру этого дела Навальный заявлял, что намерен баллотироваться на пост президента РФ, выборы которого запланированы на 2018 год. Он также подчеркивал, что, скорее всего, будет вновь вынесен обвинительный приговор, но это его не остановит.

Между тем адвокат политика Ольга Михайлова считает, что Навальный, согласно законодательству о президентских выборах, не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за обвинительного приговора.

«Согласно закону о выборах (президента), осужденный по тяжкой статье – а статья 160 Уголовного кодекса России является тяжкой – лишается права баллотироваться», – сказала Михайлова, слова которой приводит «Интерфакс».

Киров, Анастасия Смирнова

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