Суд лишил Навального права баллотироваться в президенты РФ / Оппозиционер обжалует приговор в Страсбурге

Публикации за 03.05.17

Кировский областной суд признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по «делу Кировлеса». «Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева – без удовлетворения», – огласил решение судья.

Навальный и Офицеров на заседание не явились, их интересы представляли защитники – Вадим Кобзев и Светлана Давыдова, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что вступивший в силу приговор по так называемому «делу Кировлеса» лишает Алексея Навального права баллотироваться на пост президента России, как минимум, на ближайших двух выборах в соответствии с федеральным законодательством. Между тем, сам Навальный уверен, что Конституция РФ оставляет ему возможность побороться за пост главы государства.

Напомним, в соответствии с пунктом 5.2 закона «О выборах президента», граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости не имеют права быть избранными президентом РФ.

В связи с этим Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость.

Вместе с тем, политик неоднократно указывал, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы (Навальный осужден условно – прим. ред.). В связи с этим Навальный считает, что сохраняет теоретический шанс принять участие в выборах главы России.

В итоге Навальный сможет побороться за президентское кресло только в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или, если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.

Напомним, ранее Навальный заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента весной 2018 года и уже успел открыть избирательные штабы во многих крупных городах России.

После сегодняшнего решения Кировского областного суда оппозиционер заявил о намерении обратится с жалобой в Страсбургский суд. «После изучения постановления областного суда мы составим и направим жалобу в Европейский суд (по правам человека, ЕСПЧ)", – заявил его адвокат Кобзев. Он также отметил, что жалоба в ЕСПЧ является приоритетной. «Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется», – пояснил защитник.

Как писал «новый День», 8 февраля Ленинский районный суд Кирова повторно признал Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих предприятию «Кировлес», путем растраты, а предпринимателя Петра Офицерова – виновным в пособничестве данному преступлению.

Суд приговорил Навального к 5 годам заключения условно, Офицерова – к условному сроку в 4 года, а также штрафу в 500 тысяч рублей каждому, который осужденные ранее оплатили по первому приговору. Напомним, в 2013 году суд приговорил фигурантов к реальным срокам, но затем изменил наказание на условное.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 03.05.17

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