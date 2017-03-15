Кировский суд отложил рассмотрение жалобы Навального по делу «Кировлеса»

Публикации за 15.03.17

Кировский областной суд в среду снял с рассмотрения апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального и экс-главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса». Тем самым суд удовлетворил ходатайство адвокатов осужденных, которые просили предоставить защите аудиозаписи одного из дней судебного разбирательства, передает «Интерфакс». «Снять апелляционную жалобу с рассмотрения и направить дело в суд первой инстанции для устранения выявленных процессуальных нарушений», – говорится в вердикте суда.

Защита Навального ранее заявляла, что ознакомилась с письменными протоколами судебных заседаний, но не смогла прослушать аудиозаписи, сделанные в ходе слушаний, что, по мнению адвокатов оппозиционного политика, нарушает их права. Суд согласился с их доводами, вернув аппеляционную жалобу в Ленинский районный суд Кирова, передает РАПСИ. По окончании ознакомления с аудиоматериалами жалоба вернется в суд апелляционной инстанции, где будет назначена новая дата судебного заседания.

Как сообщал «Новый День», 8 февраля Ленинский районный суд Кирова вновь приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно по делу о растрате имущества госпредприятия «Кировлес». Приговор Навальному и осужденному вместе с ним Петру Офицерову (бизнесмен получил 4 года условно) вступит в законную силу только после рассмотрения апелляционной жалобы Кировским областным судом.

Оппозиционер со свой стороны в очередной раз не признал приговор законным и заявил о своем намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Условное наказание для Навального истечет через 1,5 года, в августе 2018-го, учитывая то время, которое он был под условным наказанием до отмены приговора.

Сам Навальный в последнем слове сказал, что считает дело сфабрикованным и намерен снова добиваться отмены обвинительного приговора. «Этот приговор мы не признаем, и он будет отменен. В соответствии с Конституцией, я могу участвовать в выборах», – заявил Навальный.

Напомним, Верховный суд РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор Ленинского суда от 18 июля 2013 года в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова, которые были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение суда апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Юристы оппозиционера Ольга Михайлова и Иван Жданов ранее заявили, что оппозиционер сможет выдвигаться на должность президента РФ при условии, что по делу «Кировлеса» он не будет отправлен в колонию. Стоит отметить, что у Навального есть и второй условный срок – 3,5 года по делу о хищениях у «Ив Роше».

Киров, Светлана Петрова

Киров. Другие новости 15.03.17

Парадокс: повестку общественной палаты забыли согласовать с секретарем (СКРИНЫ). / В Серпухове окровавленный пьяный мужчина пытался прорваться в психбольницу. / В Екатеринбурге исчез осужденный экс-депутат: по тревоге подняты оперативные управления полиции и ГУФСИН. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»