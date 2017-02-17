Адвокаты Навального обжаловали новый приговор по «делу «Кировлеса»

Публикации за 17.02.17

Защита оппозиционного политика Алексея Навального обжаловала приговор по результатам повторного рассмотрения дела «Кировлеса», по которому он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно за хищение средств предприятия.

«Сегодня мы подали совместную апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Кирова, вынесенный Навальному и Петру Офицерову. В своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления», – приводит «Интерфакс» слова адвоката оппозиционера Вадима Кобзева.

Отметим, что приговор Навальному и осужденному вместе с ним бизнесмену Петру Офицерову вступит в законную силу только после рассмотрения жалобы Кировским областным судом.

Как писал «Новый День», 08 февраля Ленинский районный суд Кирова вновь приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно по делу о растрате имущества госпредприятия «Кировлес». Политик со свой стороны в очередной раз не признал приговор законным и заявил о своем намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Условное наказание для Навального истечет через 1,5 года, в августе 2018-го, учитывая то время, которое он был под условным наказанием до отмены приговора.

Сам Навальный в последнем слове сказал, что считает дело сфабрикованным и намерен снова добиваться отмены обвинительного приговора. «Этот приговор мы не признаем, и он будет отменен. В соответствии с Конституцией, я могу участвовать в выборах», – заявил Навальный. Вместе с тем оппозиционер сообщил, что планирует обратиться в Комитет министров Совета Европы, поскольку российские власти не исполнили решение Страсбургского суда, который нашел нарушения в его деле.

Напомним, Верховный суд РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор Ленинского суда от 18 июля 2013 года в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова, которые были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение суда апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Юристы оппозиционера Ольга Михайлова и Иван Жданов ранее заявили, что оппозиционер сможет выдвигаться на должность президента РФ при условии, что по делу «Кировлеса» он не будет отправлен в колонию. Стоит отметить, что у Навального есть и второй условный срок – 3,5 года по делу о хищениях у «Ив Роше».

Киров – Москва, Иван Гридин

Киров – Москва. Другие новости 17.02.17

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