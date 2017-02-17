NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 17.02.17

Адвокаты Навального обжаловали новый приговор по «делу «Кировлеса»

Адвокаты Навального обжаловали новый приговор по «делу «Кировлеса»

Защита оппозиционного политика Алексея Навального обжаловала приговор по результатам повторного рассмотрения дела «Кировлеса», по которому он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно за хищение средств предприятия.

«Сегодня мы подали совместную апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Кирова, вынесенный Навальному и Петру Офицерову. В своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления», – приводит «Интерфакс» слова адвоката оппозиционера Вадима Кобзева.

Отметим, что приговор Навальному и осужденному вместе с ним бизнесмену Петру Офицерову вступит в законную силу только после рассмотрения жалобы Кировским областным судом.

Как писал «Новый День», 08 февраля Ленинский районный суд Кирова вновь приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно по делу о растрате имущества госпредприятия «Кировлес». Политик со свой стороны в очередной раз не признал приговор законным и заявил о своем намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Условное наказание для Навального истечет через 1,5 года, в августе 2018-го, учитывая то время, которое он был под условным наказанием до отмены приговора.

Сам Навальный в последнем слове сказал, что считает дело сфабрикованным и намерен снова добиваться отмены обвинительного приговора. «Этот приговор мы не признаем, и он будет отменен. В соответствии с Конституцией, я могу участвовать в выборах», – заявил Навальный. Вместе с тем оппозиционер сообщил, что планирует обратиться в Комитет министров Совета Европы, поскольку российские власти не исполнили решение Страсбургского суда, который нашел нарушения в его деле.

Напомним, Верховный суд РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор Ленинского суда от 18 июля 2013 года в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова, которые были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение суда апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Юристы оппозиционера Ольга Михайлова и Иван Жданов ранее заявили, что оппозиционер сможет выдвигаться на должность президента РФ при условии, что по делу «Кировлеса» он не будет отправлен в колонию. Стоит отметить, что у Навального есть и второй условный срок – 3,5 года по делу о хищениях у «Ив Роше».

Киров – Москва, Иван Гридин

Киров – Москва. Другие новости 17.02.17

«Мы в шоке»: в российском посольстве в Лондоне возмущены фильмом BBC о футбольных фанатах. «Болельщики-маргиналы есть не только в России». / В ДТП под Няганью пострадали трое детей и взрослый (ФОТО). / В Нефтеюганском районе столкнулись автоцистерна, грузовик и легковушка (ФОТО). Один человек погиб, еще один получил травмы.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter