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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

«Экраны Багарякова» выставляются на торги

«Экраны Багарякова» выставляются на торги

Фонд имущества Свердловской области выставит на торги экраны телекомпании «Соль». С молотка уйдут восемь конструкций, стоимость которых пока не называется.

Фонд имущества Свердловской области планирует выставить на аукцион восемь светодиодных экранов. Речь идет о экранах телекомпании «Соль», расположенных на ж/д вокзале, в центре города, у Трансагентства и на Уралмаше. Конструкции находятся хозяйственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». Информация о стоимости экранов и сроках проведения аукциона в фонде пообещали предоставить позже.

Напомним, конструкции ранее принадлежали компании «Медиа-город», которую признали банкротом в прошлом году. Компанию контролировал бывший первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков, собственно, потому конструкции и называли «экранами Багарякова». С работой экранов была связана череда скандалов. Их не раз демонтировали из-за незаконной установки на памятники архитектуры или из-за несогласованности с ГИБДД. После банкротства «Медиа-города» эта экраны выставлялись на торги, после которых они и стали собственностью Распорядительной дирекции – бюджет заплатил 9,72 млн рублей за девять экранов. При этом сообщалось, что первоначально за них хотели выручить более 100 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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