Экраны «Соль» повторно выставили на торги

Публикации за 15.03.17

Фонд имущества Свердловской области повторно выставил на торги светодиодные экраны компании «Соль». Их стоимость при этом осталась прежней.

Фонд имущества Свердловской области опубликовал извещение о повторном проведении аукциона по продаже так называемых экранов Багарякова – светодиодных экранов, с которых вещала компания «Соль» и которые оказались в ведении распорядительной дирекции МУГИСО после банкротства их прежнего владельца компании «Медиа-город». Условия сохранились прежние: на торги выставляются восемь лотов по той же цене, что и ранее, – самый дорогой за 1,6 млн (экран на углу Куйбышева – 8 Марта), самый дешевый за 831 тысячу (у к/т «Заря»).

Заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня до 6 апреля, 11 апреля будет проведен аукцион.

Первые торги должны были состояться вчера, но их отменили, так как никто не подал заявку. За время работы экранов их не раз демонтировали, поскольку установка не была согласована ни с администрацией города, ни с ГИБДД. Возможно, это и является причиной, по которой на первый аукцион никто не заявился, – новый владелец не сможет использовать экраны под рекламу, а должен будет их демонтировать.

Напомним, конструкции ранее принадлежали компании «Медиа-город», которую признали банкротом в прошлом году. Компанию контролировал бывший первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков, собственно, потому конструкции и называли «экранами Багарякова». С работой экранов была связана череда скандалов. Их не раз демонтировали из-за незаконной установки на памятники архитектуры или из-за несогласованности с ГИБДД. После банкротства «Медиа-города» эти экраны выставлялись на торги, после которых они и стали собственностью Распорядительной дирекции, – бюджет заплатил 9,72 млн рублей за девять экранов. При этом сообщалось, что первоначально за них хотели выручить более 100 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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