NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.04.17

Экраны «Соль» третий раз выставили на торги

Экраны «Соль» третий раз выставили на торги

Мультимедийные экраны «Соль» в третий раз выставили на торги, и снова – без снижения цены. Весьма вероятно, что и эта попытка получить какие-то деньги за конструкции, которые нельзя использовать как рекламную площадку, провалится.

Фонд имущества Свердловской области в третий раз объявил об аукционе по продаже восьми экранов «Соль». Стоимость осталась прежней самый дорогой за 1,6 млн (экран на углу Куйбышева – 8 Марта), самый дешевый за 831 тысячу (у к/т «Заря»). Заявки будут приниматься с завтрашнего дня и до 11 мая. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок, аукцион состоится 16 мая.

Весьма вероятно что и на этот раз итог будет аналогичным. Экраны, которые задумывались как рекламная площадка, сейчас фактически можно выкупить только для того, чтобы списать в утиль. Напомним, конструкции ранее принадлежали компании «Медиа-город», которую признали банкротом в прошлом году. Компанию контролировал бывший первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков, собственно, потому конструкции и называли «экранами Багарякова». С работой экранов была связана череда скандалов. Их не раз демонтировали из-за незаконной установки на памятники архитектуры или из-за несогласованности с ГИБДД. После банкротства «Медиа-города» эти экраны выставлялись на торги, после которых они и стали собственностью Распорядительной дирекции, – бюджет заплатил 9,72 млн рублей за девять экранов. При этом сообщалось, что первоначально за них хотели выручить более 100 млн рублей. В УФССП по Свердловской области находятся 7 исполнительных производств в отношении «Медиа-города» об обязании демонтировать экраны как незаконно установленные. Так как решения вступили в силу, на этих местах невозможно установить иные конструкции, лицами, которые могли бы приобрести соответствующее право на торгах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

Фильм «Кроткая» с режиссером Колядой в роли бомжа попал в основную программу Каннского фестиваля. / Ж для АП, или Зачем Тунгусову Ройзман. / В Серове торговца госнаградами будут судить за выручку в 300 рублей.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter