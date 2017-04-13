Экраны «Соль» третий раз выставили на торги

Публикации за 13.04.17

Мультимедийные экраны «Соль» в третий раз выставили на торги, и снова – без снижения цены. Весьма вероятно, что и эта попытка получить какие-то деньги за конструкции, которые нельзя использовать как рекламную площадку, провалится.

Фонд имущества Свердловской области в третий раз объявил об аукционе по продаже восьми экранов «Соль». Стоимость осталась прежней самый дорогой за 1,6 млн (экран на углу Куйбышева – 8 Марта), самый дешевый за 831 тысячу (у к/т «Заря»). Заявки будут приниматься с завтрашнего дня и до 11 мая. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок, аукцион состоится 16 мая.

Весьма вероятно что и на этот раз итог будет аналогичным. Экраны, которые задумывались как рекламная площадка, сейчас фактически можно выкупить только для того, чтобы списать в утиль. Напомним, конструкции ранее принадлежали компании «Медиа-город», которую признали банкротом в прошлом году. Компанию контролировал бывший первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков, собственно, потому конструкции и называли «экранами Багарякова». С работой экранов была связана череда скандалов. Их не раз демонтировали из-за незаконной установки на памятники архитектуры или из-за несогласованности с ГИБДД. После банкротства «Медиа-города» эти экраны выставлялись на торги, после которых они и стали собственностью Распорядительной дирекции, – бюджет заплатил 9,72 млн рублей за девять экранов. При этом сообщалось, что первоначально за них хотели выручить более 100 млн рублей. В УФССП по Свердловской области находятся 7 исполнительных производств в отношении «Медиа-города» об обязании демонтировать экраны как незаконно установленные. Так как решения вступили в силу, на этих местах невозможно установить иные конструкции, лицами, которые могли бы приобрести соответствующее право на торгах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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