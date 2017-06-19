В Екатеринбурге выкупили еще два уличных экрана «Соль»

«Экраны Багарякова», которые должны быть демонтированы и больше не являются рекламным носителем, продолжают находить покупателей. Фонду имущества Свердловской области удалось выручить деньги сразу за два таких экрана.

Очередная попытка продать экраны «Соль» все-таки увенчалась успехом. Две конструкции, расположенные у ж/д вокзала, покупает ИП Смирнов Владимир Викторович. Стоимость каждой – 1 млн 43 тысячи рублей. До этого, напомним, АО «Единый инвестиционный центр» выкупило экран на улице Шварца.

Добавим, Фонд имущества Свердловской области провел четвертую попытку продать светодиодные экраны, теперь у области осталось пять таких конструкций. Мультимедийные экраны по факту являются движимым имуществом, после выкупа новый владелец будет обязан демонтировать их за свой счет, сейчас они отключены.

Конструкции ранее принадлежали компании «Медиа-город», которую признали банкротом в прошлом году. Компанию контролировал бывший первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков, собственно, потому конструкции и называли «экранами Багарякова». С работой экранов была связана череда скандалов. Их не раз убирали из-за незаконной установки на памятники архитектуры или из-за несогласованности с ГИБДД. После банкротства «Медиа-города» эти экраны выставлялись на торги, в результате которых они и стали собственностью Распорядительной дирекции – бюджет заплатил 9,72 млн рублей за девять экранов. При этом сообщалось, что первоначально за них хотели выручить более 100 млн рублей. После объявления первого аукциона прокуратура напомнила правила их продажи, в частности, необходимость демонтировать экраны.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

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