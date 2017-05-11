На один из экранов «Соль» внезапно нашёлся покупатель

Публикации за 11.05.17

Фонд имущества Свердловской области все-таки смог найти покупателя на один из восьми уличных экранов «Соль». За него удастся выручить около млн рублей. Фонд имущества Свердловской области смог с третьего раза продать один из экранов «Соль». АО «Единый инвестиционный центр» пожелало выкупить конструкцию по адресу Шварца, 17. Стоимость лота – 1 082 032,78. Компания единственная, кто заявился на торги, остальные семь экранов так никого и не заинтересовали.

Добавим, эти мультимедийные экраны по факту являются движимым имуществом, после выкупа новый владелец будет обязан демонтировать свое приобретение, узаконить рекламное место так не получится. Лоты выставлялись на аукцион уже в третий раз, первые две попытки ни к чему не привели. Одна Фонд их стоимость не снижал.

Конструкции ранее принадлежали компании «Медиа-город», которую признали банкротом в прошлом году. Компанию контролировал бывший первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков, собственно, потому конструкции и называли «экранами Багарякова». С работой экранов была связана череда скандалов. Их не раз демонтировали из-за незаконной установки на памятники архитектуры или из-за несогласованности с ГИБДД. После банкротства «Медиа-города» эти экраны выставлялись на торги, в результате которых они и стали собственностью Распорядительной дирекции – бюджет заплатил 9,72 млн рублей за девять экранов. При этом сообщалось, что первоначально за них хотели выручить более 100 млн рублей. После объявления первого аукциона прокуратура напомнила правила их продажи, в частности, необходимость демонтировать экраны.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

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