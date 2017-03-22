Прокуратура напомнила правила выкупа экранов «Соль» – заплатил и в утиль

Публикации за 22.03.17

Прокуратура Свердловской области подтвердила требования к продаже экранов «Соль». Тот, кто решиться их выкупить, должен будет экраны демонтировать, в рекламных целях их использовать нельзя. Таким образом, велика вероятность того, что потраченные на них миллионы МУГИСО никогда не вернет.

Напомним, Фонд имущества Свердловской области пытается продать экраны «Соль», которые ранее распорядительная дирекция МУГИСО выкупила более чем за 9 млн у обанкроченного ООО «Медиа-город». Конструкции выставляются на торги не как рекламное место, а как движимое имущество. Новый владелец будет обязан их демонтировать. Первые торги не состоялись за отсутствием желающих, сейчас лоты на торги выставили повторно, но есть риск, что и этот аукцион провалится. Продавать светодиодные экраны как рекламные конструкции нельзя.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, летом 2016 года Распорядительная дирекция МУГИСО выкупила у ООО «Медиа город» видеоэкраны. МУГИСО при этом планировало внести места, занятые этими экранами, в схему размещения рекламных конструкций Екатеринбурга. Однако в УФССП по Свердловской области находятся 7 исполнительных производств в отношении «Медиа-города» об обязании демонтировать экраны как незаконно установленные. Так как решения вступили в силу, на этих местах невозможно установить иные конструкции, лицами, которые могли бы приобрести соответствующее право на торгах.

«Включение обремененных земельных участков в схему размещения рекламных конструкций противоречит требованиям Федерального закона «О защите конкуренции» и может повлечь нарушение прав хозяйствующих субъектов. По результатам проверки прокуратура области заместителю Губернатора Свердловской области Сергею Зырянову в ноябре 2016 года направила информацию в порядке ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о недопустимости легализации незаконных рекламных конструкций», – отметили в надзорном ведомстве. При этом в прокуратуре подтверждают, что Фонд имущества проводит торги правильно, то есть экраны продаются как движимое имущество. Однако остается непонятным, найдется ли желающий купить фактически утиль за 9 млн рублей.

Екатеринбург,, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург,. Другие новости 22.03.17

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